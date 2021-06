Plein soleil sur le Limousin, les premières grosses chaleurs de l'année

Météo France prévoit un grand, beau et chaud soleil sur le Limousin pour les prochains jours. La Nouvelle-Aquitaine et le Limousin sont particulièrement touchés par ces fortes chaleurs qui doivent durer jusqu'à mercredi.

Il va encore faire chaud ces prochains jours. Selon Météo France, "les températures les plus élevées seront enregistrées entre dimanche et mardi, on parlera donc d’un pic de chaleur." En Limousin, on pourrait atteindre les 32 voir 33 degrés par endroit.

Des nuits à 20 degrés

Cette chaleur est jugée "remarquable" par Météo France qui note que par endroit les températures atteindront des valeurs souvent 7 à 10 degrés au-dessus des normales. Cette vague de chaleur se fera ressentir surtout la nuit. Dans la nuit de lundi à mardi et de mardi à mercredi, le mercure ne descendra pas en dessous des 20 degrés.

Pour retrouver un peu de fraîcheur, il faudra attendre mercredi et l'arrivée des orages en provenance de l'Atlantique. Des orages qui vont faire chuter les températures et donc mettre fin à cette vague de chaleur dans le Limousin.