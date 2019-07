Pluie, chaleur, foudre : les records de ces quinze derniers jours

15 jours à 36 degrés ou plus à Carpentras, l'équivalent de onze jours de pluie en une heure à Oloron-Sainte-Marie : Météo France a dressé lundi le bilan de ces derniers jours. L'hexagone a été frappé par de violents orages et de fortes chaleurs, surtout dans le sud-est.

Des orages violents et de fortes chaleurs se sont abattus sur la France ces quinze derniers jours.

Des orages violents et de nouveaux records de chaleur : Météo France a présenté lundi le bilan de ces quinze derniers jours. Les températures ont encore dépassé les 35 degrés dans le sud-est, et des pluies intenses ont frappé le centre-est et sud-ouest le week-end dernier.

Des records de chaleur battus

Les températures chutent enfin dans le sud-est ce mardi. Les habitants vont pouvoir respirer après des chaleurs étouffantes ces derniers jours. Du 24 juin au 8 juillet, Carpentras a vécu quinze jours à 36 degrés ou plus. La ville du Vaucluse bat le record d'août 2003, qui était de 13 jours consécutifs : "des valeurs exceptionnelles et historiques" dixit Météo France. Nîmes a également connu lundi son "treizième jour consécutif" à 35 degrés ou plus.

Dimanche, il a fait 37,4 degrés à Cannes, température la plus élevée de l'été pour le moment. Dans le Var, l’Île du Levant a battu le record de chaleur datant de 1982 pour un mois de juillet, avec 35,1 degrés.

A Nice, le mercure n'est pas descendu sous les 23°C ces deux derniers semaines. Et au Cap Cépet, dans le Var, on a battu un record mensuel de chaleur nocturne avec 25,1°C lundi matin.

Samedi, journée la plus foudroyée de l'année

Les orages de ces derniers jours n'ont pas épargné le centre-est et le sud-ouest de la France. A Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées Atlantiques), il est tombé 30,1 mm de pluie en une heure, soit l'équivalent de 11 jours de précipitations.

Le lundi 1er juillet, les départements du Puy-de-Dôme et de la Loire ont été particulièrement foudroyés : respectivement 2.000 et 1.000 impacts. Mais ce samedi est, pour le moment, la journée la plus foudroyée de l'année avec près de 12.000 impacts de foudre.

Mais sur l'ensemble de la France, ce mois de juillet reste dans la moyenne en nombre d'impacts (près de 40.000 depuis le début du mois).