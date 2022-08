Pluies en Limousin : la nature reverdit un (tout petit) peu, mais on est très loin du compte

Si les averses et ondées de ce dimanche et de lundi en Haute-Vienne et en Corrèze ont rafraichi l'atmosphère et fait du bien aux sols, cela reste évidemment largement insuffisant pour assainir la situation des cours d'eau, des champs ou des potagers. Exemple dans des jardins ouvriers de Limoges.

Certes, on respire un peu mieux depuis dimanche en Limousin. Les températures ont chuté à la faveur des orages et des averses qui sont tombées en Corrèze et en Haute-Vienne, de manière plus ou moins conséquente selon les endroits. Voilà qui a bien rafraichi l'atmosphère, mais qui reste évidemment largement insuffisant pour les cours d'eau, les champs ou les potagers.

Dans les jardins ouvriers de Limoges, en ce lundi, tous les propriétaires de parcelle font un peu le même constat que Liliane : "j'ai biné là, c'est sec en dessous. L'eau a ruisselé, car en surface la terre est dure", déplore-t-elle, mais "cela sert toujours, ne serait-ce que pour les feuilles qui captent l'eau" dit-elle, souriante aussi d'avoir retrouvé un climat plus vivable.

Cela a juste mouillé la surface ; ce qu'il faut, c'est gratter la terre pour que la pluie rentrer bien à l'intérieur

Même chose sur la parcelle de Laurent, en pleine récolte de haricots. Il ne peut que constater que l'eau bienvenue de ces dernières quarante-huit heures n'a pas vraiment pénétré les sols. "Cela a juste mouillé la surface ; ce qu'il faut en fait, c'est gratter la terre pour que la pluie puisse bien rentrer à l'intérieur" explique-t-il, tout de même satisfait d'avoir vu enfin de l'eau de pluie après plusieurs semaines sans l'ombre d'une goutte. "Ca fait quand même du bien pour la nature, parce qu'on avait vraiment besoin d'eau, donc cela se ressent, et ça redevient déjà un peu vert partout" dit en scrutant la végétation des parcelles voisines, estimant qu'il faudrait "plusieurs jours de pluie" pour retrouver une situation saine, ou en tous cas normale.

Les pluies ont tout de même contribué à "regonfler" les bac de récupération © Radio France - Alain Ginestet

"Il en faudrait beaucoup plus" complète Agnès, qui a constaté comme ses voisins de jardin "qu'il y a eu effectivement un peu de pluie, mais _aux endroits denses, ça n'a pas pénétré_. Lorsqu'il y a beaucoup de feuillage, la terre est sèche". Elle aussi espère d'autres pluies mais redoute aussi les orages : "je ne voudrais pas qu'il y ait de la grêle, jusqu'à présent on a été épargné, c'est vrai qu'on a besoin d'eau, mais on ne voudrait pas qu'il y ait des dégâts", dit-elle.

En tous cas, ces averses, bien qu'insuffisantes au sol, ont également permis de reconstituer une partie des réserves dans les bacs de récupération d'eau de pluie. C'est déjà ça.

