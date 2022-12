Pluie en Provence : il est tombé ce week-end jusqu'à 107 mm sur Cassis

Elle était attendue...elle est venue ! La pluie est tombée en abondance ce week-end en Provence et c'est à Cassis qu'on le relève le cumul le plus important : 107 millimètres tombés entre vendredi soir et dimanche. Cela représente 5 semaines de précipitation !

Les autres secteurs n'ont pas été épargnés mais n'ont pas eu droit à autant d'eau : 73mm sur Mimet, 68,3mm sur Saint-Savournin, 63,4mm sur Fuveau, 62mm sur Marseille - Vaudrans, 55,2mm sur Martigues, 54mm sur Aubagne, 53,4mm sur Ventabren, 51mm sur Cuges-les-Pins, 51mm sur Gréasque, 50,5mm sur Salon-de-Provence, 50mm sur Marseille - Longchamp ou encore 49,6mm sur Aix-en-Provence.

Une pluie salvatrice mais les restrictions d'usage de l'eau ont été prolongées jusqu'au 15 décembre dans les Bouches-du-Rhône.

19 communes concernées par les restrictions d'usage de l'eau

Au total 19 communes sont concernées par le niveau de crise sécheresse : Allauch, Aubagne, Auriol, Belcodène au sud de la RD908, Cadolive, Carnoux-en-Provence, Gémenos, Jouques, La Bouilladisse, La Destrousse, La Penne-sur-Huveaune, Marseille : 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 et 13e, Mimet, Peyrolles-en-Provence, Peypin, Plan-de-Cuques, Roquefort-la-Bédoule (Nord), Roquevaire, Saint-Savournin.

Dans ces communes pour les particuliers, l'arrosage des espaces verts est interdit sauf potagers, arbres et arbustes de 20h à 7h sur ressource maîtrisée. Le lavage des véhicules et le remplissage des piscines (sauf remise à niveau sur ressource maîtrisée) sont également interdits.