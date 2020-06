Selon le dernier bulletin de Météo France, l'Aveyron fait partie des huit départements placés en vigilance orange pluie et inondations. Elle débute ce jeudi 11 juin à 22 heures, la vigilance orages vendredi 12 juin à 13 heures.

Pluie et inondations : l'Aveyron en vigilance orange à partir de ce jeudi soir

Route inondée et donc barrée (illustration)

Si vous vivez en zone habituellement inondable en Aveyron faites attention : Météo France place le département en vigilance orange pluie et inondations à partir de 22 heures ce jeudi soir, à laquelle s'ajoutera une vigilance aux orages ce vendredi 12 juin dès 13 heures. Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie immergée ou à proximité d’un cours d’eau, préconise le site de Météo France, et renseignez-vous avant d'effectuer un déplacement. Ne descendez pas dans les sous-sols. En ce qui concerne la vigilance aux orages, mettez à l'abri les objets susceptibles d'être emportés par le vent., évitez les promenades en forêt, évitez d'utiliser des appareils électriques. Les autres départements en vigilance orange pluie-inondations sont : les Côtes-d'Armor, le Finistère, le Morbihan, la Lozère, le Gard, la Haute-Loire et le Cantal.

La perturbation en provenance de l'Atlantique atteint l'Aveyron en début de nuit avec "des pluies souvent modérées à fortes et localement orageuses". On attend par endroit 15 à 20mm de précipitations par heure pendant plusieurs heures. À partir de demain vendredi mi-journée et jusqu'en début de soirée, "le caractère orageux se renforce sensiblement" explique Météo France : l'intensité pourrait atteindre les 30mm/heure.

Entre jeudi 22h et vendredi 20h, les cumuls de précipitations sur l'Aveyron seront souvent compris entre 70 et 100mm (70 à 100 litres d'eau au m²) avec des valeurs maximales pouvant atteindre 120 à 130mm. Le secteur de Villefranche-de-Rouergue devrait être épargné. La fin de l'épisode est attendu vendredi soir.