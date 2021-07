Pluie, inondations, crues : onze départements en vigilance orange, d'importants dégâts dans l'Est

Au total, onze départements de l'Est et de la Bourgogne-Franche-Comté sont concernés par une vigilance orange crues ou pluie/inondation ce jeudi matin.

Vigilance orange pluie et inondation : le Jura, le Doubs, la Haute-Saône, la Haute-Marne.

: le Jura, le Doubs, la Haute-Saône, la Haute-Marne. Vigilance orange crues : les Ardennes, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Marne, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle

Dégradation en fin d'après-midi et en soirée

Selon Météo France, "les pluies abondantes persistent sur une partie du Grand Est durant la journée de jeudi". "La goutte froide, responsable du temps perturbé, sur une partie du pays, se déplace très lentement et a arrosé toute la nuit les régions du nord-est. Les pluies se poursuivent jusqu'en milieu d'après-midi au moins en Bourgogne-Franche-Comté et Champagne-Ardenne", peut-on lire sur leur compte Twitter.

Selon Météo France, "le caractère préoccupant de cet épisode est qu'il intervient 24 heures après un épisode pluvieux déjà conséquent, sur des sols saturés, accentuant les phénomènes de ruissellement".

Aucun train ne circule entre Thionville et Luxembourg

Les trains ne peuvent plus circuler depuis mercredi 17h45 entre Thionville et Luxembourg. Des voies et installations sont inondées. La SNCF indique qu'elle ne sait pas encore quand le trafic pourra reprendre, et qu'elle n'est pas en mesure de mettre en place des cars de substitution.

Le pic des crues est attendu ce jeudi soir en Lorraine. La préfecture de Meurthe-et-Moselle a activé le Centre Opérationnel Départemental. À Longuyon, par exemple, les certaines ruées ont été immergées sous 60cm d’eau et 200 foyers sont privés d’électricité, dont une structure pour personnes âgées. "Les services sont mobilisés pour assurer la sécurité des résidents", indique la préfecture de Meurthe-et-Moselle mercredi dans un communiqué. Depuis lundi, l'équivalent de plus de deux mois de pluie est tombé à Longuyon.

En Moselle, des routes sont coupées du nord de Metz jusqu'à la frontière luxembourgeoise. Dans la Marne, 35 personnes ont été évacuées et relogées à Crugny, indique la préfecture du département. Un viticulteur marnais a secouru une quarantaine de scouts venus de Metz pour un camp d'été, et dont le campement a été inondé. Plusieurs axes étaient toujours coupés à la circulation ce jeudi matin en Seine-et-Marne, après les orages du 13 et 14 juillet.

Dans le Doubs, et en Haute-Saône, une dizaine de routes sont coupées, rapporte France Bleu Besançon, soit en raison d'inondations, soit à cause d'arbres tombés sur la chaussée. En Haute-Saône, les pompiers ont réalisé une dizaine d'interventions.

Le Rhin est aussi en crue

Le débit du Rhin est tel que la préfecture du Bas-Rhin a annoncé ce jeudi la mise en eau du polder d'Erstein, une zone de rétention des crues de 600 hectares situé au sud de Strasbourg. Gérée par Voies navigables de France (VNF), elle est en mesure de stocker 7,8 millions de m³ d’eau, permet donc de baisser le niveau du fleuve et de protéger la population des inondations.

19 morts en Allemagne à cause des intempéries

Au moins 19 personnes sont mortes et plus d'une cinquantaine sont portées disparues dans de violentes pluies et inondations qui frappent l'ouest de l'Allemagne, où six maisons ont été emportées dans une rivière, a indiqué ce jeudi la police. Le bilan pourrait s'alourdir. Les habitants de la région ont été invités à envoyer à la police des vidéos et des photos susceptibles de fournir des indices sur leurs proches disparus.