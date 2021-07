Pluie, mauvais temps : les professionnels du tourisme manchois font grise mine

Depuis plusieurs jours, le ciel s'est obscurcit dans la Manche. La pluie rythme nos journées et quand on lève les yeux, le gris est omniprésent. Alors que nous sommes en pleine période estivale, le moral des professionnels du tourisme n'est pas au beau fixe.

Dans le Sud-Manche, à Villedieu-les-Poêlles, Franck Moret a racheté le camping "Les Chevaliers de Malte" cette année. Il a ouvert en mars dernier et il s'attendait à une super saison estivale, notamment avec les touristes étrangers qui représentent 30 à 35% de la clientèle.

Quand je fais le tour du terrain et que je vois personne, ça me déprime et ça m'inquiète, on vient d'acheter.