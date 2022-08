Sécheresse en Ille-et-Vilaine : "on ne va pas s'en sortir qu'avec la pluie de ces derniers jours"

Les gouttes d'eau de ces derniers jours ont-t-elles eu un effet sur la végétation ? Entre 5 et 70 millimètres de pluie sont tombés en Ille-et-Vilaine depuis le week-end du 15 août. La situation reste "très compliquée" selon Eaux et rivières de Bretagne.

La pluie a été de différente intensité selon les territoires donc les effets sont variables. "Parfois à 10 kilomètres de distance, on triplait le volume de pluie qu'avait reçu le territoire", expose Pauline Pennober, chargée de mission sur la question de gestion de l'eau à l'association Eaux et rivières de Bretagne.

à lire aussi Sécheresse : toute la Bretagne en alerte maximale, seule région dans ce cas

Des pluies bénéfiques pour la végétation...

La végétation a vraiment profité de ces pluies. "Cela a vraiment eu un effet de soulagement, c'est un peu une bouffée d'oxygène pour la végétation qui était en manque de pluie. Il n'avait pas plu depuis plusieurs mois à certains endroits. Maintenant, les pelouses ne sont plus totalement jaunes", décrit Pauline Pennober, chargée de mission sur la question de gestion de l'eau à l'association Eaux et rivières de Bretagne.

... mais insuffisantes pour les cours d'eau

En revanche, le bilan n'est pas aussi positif pour les cours d'eau selon Pauline Pennober. "Sur les cours d'eau, l'effet de cette pluie est quasiment nul. Il y a une tel déficit accumulé de pluie depuis le début de l'année qu'aujourd'hui on reste dans une situation de crise, de sécheresse. On restera dans cette situation au moins jusqu'à l'automne."

L'automne, une saison stratégique

Pour préserver la ressource en eau, Pauline Pennober rappelle l'importance de limiter son usage de l'eau, notamment en respectant les restrictions données par la préfecture. Elle compte aussi sur l'automne pour améliorer la situation des cours d'eau. "On aura surtout besoin de pluie à la fin de la période automnale car c'est à ce moment-là que les plantes ne prélèvent plus l'eau dans les nappes et que les nappes vont pouvoir commencer à se recharger. Il nous faudrait un automne pluvieux mais les prévisions nous laisse plutôt penser que c'est l'inverse qui va avoir lieu. On se dirige plutôt vers un automne plutôt sec. On ne pense pas qu'on va s'en sortir aujourd'hui."