Pluie : vers un nouveau record pour un mois de novembre en Béarn et Bigorre ?

De la pluie, encore de la pluie au menu météo ce weekend. En une semaine, il est tombé plus de pluie, qu'en un mois normalement en Béarn et Bigorre. Et un record pourrait tomber à la fin du mois de novembre.

Pau, France

Les chiffres viennent confirmer ce que tout le monde ressent depuis le début du mois : il a énormément plu en Béarn et en Bigorre. A Pau, par exemple, la valeur moyenne pour un mois de novembre est de 117 millimètres. On a déjà atteint les 153 millimètres ce vendredi matin, et les averses vont continuer encore tout le weekend.

"On approche du record de 2009." — Francis Morisset, de Météo France

Si la pluie continue comme cela, on se dirige tout droit vers un nouveau record de pluviométrie pour un mois de novembre en Béarn, indique Francis Morisset, climatologue à Météo France : "Le précédent record remonte à novembre 2009, avec 269,6 millimètres. On s'en rapproche, le mois de novembre est parti pour être bien arrosé."

Pas de niveaux d'alerte pour les cours d'eau en Béarn et Bigorre

Un cumul de pluie très important donc et pourtant, la vigilance concernant les cours d'eau reste limitée, avec une vigilance jaune sur le Gave d'Oloron, selon Vigicrues, pour les autres cours d'eau en Béarn et Bigorre, les voyants sont au vert.

L'eau monte doucement, mais elle n'a pas atteint de niveaux d'alerte, chez nous. Les "petits" coefficients de marées, facilitent l'écoulement vers l'océan. Et puis, nous ne sommes pas sur le schéma d'un orage d'été, comme lors des inondations à Salies, à Mourenx ou à Gan en 2018, où la pluie est tombée, abondamment, en quelques heures. Là, cet automne, on parle d'un épisode d'une semaine, sur plusieurs départements. Il y a certes des rivières en jaune dans le sud ouest, au Pays Basque et dans les Landes. Des secteurs qui ont connu des cumuls de pluies encore plus importants que chez nous. La prudence s'impose sur le littoral. La préfecture des Pyrénées Atlantiques a émis un bulletin de vigilance jaune pour risque de vagues-submersion jusqu'à ce samedi 16h.

De la neige en montagne, et de l'eau sur les voies ferrées

Il a aussi pas mal neigé en montagne, ces derniers jours, renseignez vous avant de partir. Les grosses pluies perturbent le trafic des trains. Une nouvelle coulée de boue a été signalée à Laluque, ce vendredi matin entre Dax et Morcenx. La circulation des trains est interrompue : pas de TGV, ils s'arrêtent à Bordeaux, et les TER sont remplacés par des bus au moins jusqu'à mardi prochain inclus, 12 novembre. inclus.

