Pluies dans la Manche : la récolte des carottes interrompue

Dans le Val de Saire, les producteurs de carotte ont dû arrêter les récoltes, en attendant des jours plus sec. Pour les poireaux, les navets ou les choux, il faut passer du tracteur aux mains. Des conditions de récolte plus compliquées donc mais qui ne nuisent pas à la qualité pour l'instant, au contraire, il y avait besoin d'eau après la sécheresse de cette année.

Là, ça fait beaucoup d'un coup, et il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps disent les maraîchers mais pour l'instant ils peuvent s'adapter, avec des conditions de travail particulièrement compliquées explique Sylvain Legrand , président du GPLM, le groupement des producteurs de légumes de la Manche, basé à Anneville en Saire, dans le Val de Saire

On ne peut pas récolter : le tracteur n'avance plus ou bien on ramasse plus de terre que de carottes, ça complique les conditions de travail pour ceux qui travaillent dans les champs c'est dur. Quand vous marchez dans de la terre et vous vous enfoncez à mi hauteur de boue à chaque pas, le soir vous en avez plein les bottes !