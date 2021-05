Pluies-inondations : l'Ardèche en vigilance orange

5 départements sont placés lundi matin en vigilance orange "pluies-inondations" : l'Ardèche, la Loire, la Haute-Loire, le Rhône et l'Ain. En Ardèche, Météo-France prévoit une perturbation qui va stagner et donner des cumuls de précipitations compris entre 100 et plus de 150 millimètres en 24 heures. Le début de cet épisode pluvio-orageux est annoncé pour lundi midi. La fin est prévue dans la matinée de mardi.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix