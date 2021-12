Pluie-inondation : les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées placés en vigilance orange

Les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées sont placés ce jeudi matin en vigilance orange par Météo France. Il devrait y avoir beaucoup de pluie, et pendant longtemps. L'épisode de pluies marquées sur les deux départements devrait débuter ce jeudi après-midi, persister dans la nuit, et en journée de ce vendredi. "Ces précipitations continues se renforceront dès le milieu d'après-midi d'aujourd'hui jeudi, devenant modérées à fortes sur la frontière espagnole des Pyrénées-Atlantiques. Ces fortes pluies se généraliseront en soirée aux deux départements placés en vigilance orange, avec une intensité horaire de l'ordre de 5 à 10 mm par endroits, notamment sur le Pays basque et le relief des Pyrénées" estime Météo France ce jeudi matin. Par ailleurs, la préfecture des Pyrénées-Atlantiques relève le niveau de risque d'avalanches, en montagne au niveau 4.

Deux départements placés en vigilance orange ce jeudi matin par Météo France © Radio France -

D'ici vendredi, à la mi-journée, les cumuls de précipitations journaliers devraient être de l'ordre de :