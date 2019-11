La tempête Amélie a apporté son lot de pluies sur la Haute-Vienne et la Corrèze, avec jusqu'à 110 millimètres au maximum. Mais les précipitations ont aussi été nombreuses en octobre, ce qui a permis de remplir à nouveau un peu les réserves.

Pluies : la Haute-Vienne et la Corrèze bien arrosées depuis le mois d'octobre

Limousin, France

La tempête Amélie est passée par la Haute-Vienne et la Corrèze et a apporté, en plus des rafales de vent, son lot de précipitations importantes. Des pluies qui étaient nécessaires après la sécheresse de cet été. Pour autant, les réserves ne sont pas complètement reconstituées.

L'équivalent de 20 jours de pluies en trois jours

Les relevés effectués du 1er au 3 novembre par Météo France sont assez impressionnants : jusqu'à 110 millimètres relevés à Camps en Corrèze. Si ce chiffre de vous parle pas, imaginez qu'on a vidé 11 réservoirs dans un bac d'un mètre sur un mètre. En Haute-Vienne, le plus haut niveau a été relevé à Saint-Léger-la-Montagne, avec 87 millimètres.

Des relevés hors normes, puisque c'est ce qui tombe en général entre 15 et 20 jours pour un mois de novembre.

Le mois d'octobre excédentaire

La pluie avait tout de même commencé à tomber avant la tempête. Octobre a aussi été particulièrement pluvieux : la Haute-Vienne était excédentaire de 36%, la Corrèze de 55% par rapport aux moyennes calculées par la station depuis 1981.

Pas de quoi pour autant restaurer complètement les réserves de la région. Selon Olivier Mandeix de la station Météo France Limoges, il manquait entre 200 et 300 millimètres d'eau par endroit notamment à cause de la sécheresse de cet été.