VIDÉO - Pluies méditerranéennes : 40% des Vauclusiens vivent en zone inondable

On entre dans la période des pluies méditerranéennes, un phénomène redouté par les habitants du Vaucluse. Il faut dire que 40% des Vauclusiens habitent en zone inondable. Les dernières inondations datent de l'hiver dernier. Fin novembre début décembre 2019, certains quartiers de Pertuis et Cavaillon s'étaient retrouvés sous les eaux.

Un phénomène lié à des remontées d'air chaud de la mer

Trois à six fois par an, de violents systèmes orageux apportent des précipitations intenses du Roussillon à la Provence, en passant par la vallée du Rhône. On les appelle souvent épisodes cévenols, même s'ils concernent une aire géographique plus large que les Cévennes.

Ces pluies méditerranéennes sont liées à des remontées d'air chaud, humide et instable en provenance de la Méditerranée. Ils se produisent généralement en automne, au moment où la mer est plus chaude. Plus la température de la mer est élevée, plus les risques de pluies intenses sont importants.

Pluies méditerranéennes : lancement de la campagne de sensibilisation aux risques d’inondations en Vaucluse © Radio France - Isabelle Gaudin

Des inondations à Pertuis et Cavaillon fin 2019

Le Vaucluse est particulièrement exposé aux risques d'inondation. Tout le monde se souvient de 1992 avec la crue de l'Ouvèze et les inondations de Vaison-la-Romaine, la crue du Lez en 1993, les crues du Calavon-Coulon en 1994 et 2008, les crues du Rhône en 2002 et 2003.

Fin 2019, le bassin versant du Calavon-Coulon a connu des épisodes pluvio-orageux importants, qui ont entraîné trois crues successives entre le 22 novembre et le 20 décembre.

Des travaux sur le Coulon-Calavon pour 35 millions d'euros

Pour faire face à ces pluies méditerranéennes, la commune de Cavaillon a entamé des travaux de longue haleine sur le Coulon et le Calavon. Il y a encore beaucoup à faire, selon le maire, Gérard Daudet, pour empêcher que des drames se reproduisent. Déjà trois tranches ont été réalisées, et il y en a encore pour six ans pour un total de 35 millions d'euros. Il s'agit d'élargir le cours de la rivière et de renforcer les digues.

La campagne de sensibilisation aux pluies méditerranéennes lancée par le préfet de Vaucluse cette semaine vise aussi à rappeler les huit bons comportements à avoir face au risque d'inondation. Encore trop de personnes prennent par exemple leur voiture pour aller chercher leurs enfants à l'école. Il faut aussi s'éloigner des cours d'eau.

Les huit bons comportements à adopter