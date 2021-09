Pluies torrentielles dans le Loiret : il est tombé plus de 100 millimètres d'eau en quelques heures dimanche

La commune de Bouzy-la-Forêt, dans le Loiret, près de Fay-aux-Loges, demande la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle après les pluies torrentielles tombées dimanche soir. Ces intempéries ont touché une partie du Giennois, indique Météo France. Il est tombé 115 millimètres de pluie en vingt-quatre heures à Bouzy-la-Forêt, ce qui arrive en moyenne une fois tous les dix ans, selon

80 mm de pluies en 40 minutes à Saint-Gondon !

A Saint-Gondon, autre commune du Loiret, située dans le Giennois, le maire Didier Boulogne explique qu'il est tombé 80 mm de pluies en quarante minutes en début de soirée dimanche sur une partie de la commune, vers 18h30. "On a eu des pluies torrentielles sur la partie haute de Saint-Gondon sur un terrain plat, dans une zone agricole, qui a rapidement été inondé. Du coup, l'eau s'est écoulée et la route traversant une partie du village s'est transformée en torrent".

Des mariniers accueillis pour la nuit dans le gymnase de St-Gondon

Bilan : une dizaine d'habitations de Saint-Gondon ont eu leurs sous-sols inondés. Et la route départementale 951 a été inondée également, reliant Poilly-lez-Gien à Saint-Gondon. Et puis, le maire a ouvert la salle de sports pour accueillir une douzaine de mariniers de l'association "Les Fils de Galarne" qui remontaient la Loire sur leurs bateaux, en direction d'Orléans où débute le Festival de Loire ce mercredi : "ils étaient pris dans l'orage au moment où ils essayaient de franchir le barrage de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly, ça devenait donc très compliqué pour eux et ils étaient totalement trempés." Ils ont donc passé la soirée et la nuit au sec, une partie étant repartis dès ce lundi matin vers Orléans.

Au total, les pompiers du Loiret indique avoir effectué une quarantaine d'interventions dans la soirée de dimanche, mais sans procéder à aucune évacuation.