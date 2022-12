Pluies verglaçantes : les trois quarts de la Bretagne en vigilance orange mardi en fin de journée

C'est davantage ce mardi soir que ce mardi matin que les conditions de circulation vont s'avérer compliquées en Bretagne, avec l'arrivée de pluies verglaçantes.

Météo France a placé les Côtes d'Armor et le Morbihan en vigilance orange "neige verglas" à partir de 18 heures ce mardi, l'Ille-et-Vilaine à partir de 21h. Le Finistère reste en jaune : "Les phénomènes glissants (pluies verglaçantes) sont principalement attendus la nuit de mardi à mercredi sur les départements placés en vigilance orange, mais peuvent également concerner dans une moindre mesure les départements limitrophes placés en vigilance jaune (pluies verglaçantes au sud des départements en orange, neige ou pluies verglaçantes au nord)."

Et cela pourrait durer : "L'activité de la perturbation perdurant jusqu'à jeudi, une extension et prolongation de la vigilance orange est probable."

Reporter les déplacements

Les pluies verglaçantes devraient toucher principalement le nord de la région, et pour Stéven Tual, de Météo Bretagne "on a vraiment des craintes pour la nuit prochaine et la matinée de mercredi, on conseille de reporter les déplacements. On ne sait pas quelle intensité auront ces précipitations, mais il suffit d'un millimètre de pluie sur une chaussée glacée pour créerune pagaille monstre."

Ensuite, il pourrait y avoir de la neige.

