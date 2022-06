Plus chaud, plus sec, moins de gelées : Météo France met à jour ses normales saisonnières

Une France un peu plus chaude, particulièrement dans l'est, où les gelées se font moins fréquentes, et où les sols deviennent parfois plus secs. Voici le pays dessiné par la mise à jour des "normales climatiques", plus souvent appelées normales saisonnières, par Météo-France ce mardi. L'organisme public actualise ces normales, qui permettent de "caractériser le climat" sur une période donnée, tous les dix ans, pour s'aligner sur les recommandations de l'Organisation météorologique mondiale.

La nouvelle période de référence va de 1991 à 2020, et les prévisionnistes se réfèreront donc aux moyennes de cette période pour "analyser les événements climatiques en temps réel", explique le service météo.

Une température moyenne annuelle en hausse

La nouvelle normale de température moyenne annuelle en France est donc de presque 13 °C, à 12,97°C. Une hausse d'un peu plus de 0,4°C par rapport à la période de référence précédente, qui allait de 1981 à 2010 (12,55°C). La température annuelle moyenne était encore plus basse, de 11,82°C, entre 1961 et 1990, période que l'OMM recommande de prendre comme référence pour la communication sur le changement climatique.

à lire aussi Chaleur : les températures ont dépassé les normales saisonnières pendant 38 jours consécutifs, un record

Fortes chaleurs en hausse, gelées en baisse

C'est au printemps et en été que la hausse de la nouvelle normale de température annuelle est la plus forte. Elle est par ailleurs légèrement plus marquée sur l'est continental, dans les régions Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté, et un peu moindre sur les zones littorales, en Bretagne et en Corse.

Par rapport à la période précédente, le nombre de jours de forte chaleur, avec une température maximale supérieure ou égale à 30°C, augmente notamment à Nîmes (+8 jours), Figari (+9 jours) ou Marignane (+10 jours).

Ces changements de normales climatiques ne remettent pas en cause les seuils de vigilance canicule, qui "sont calculés par rapport à des indice bio-météorologiques", en collaboration avec Santé publique France et d'autres agences, explique Matthieu Sorel, climatologue à Météo-France à l'AFP.

Le nombre de jours de gelées, avec une température inférieure à 0°C, est quant à lui en baisse, de 8 jours à Troyes, Poitiers, Langres ou Chambéry, et jusqu'à 10 jours à Lyon.

Moins de pluie dans le Nord-est, plus de pluie en hiver dans le Sud-Est

De son côté, le cumul moyen de précipitation évolue peu (une fourchette entre 911 et 935 mm au fil des actualisations), sauf dans le Nord-Est où ce cumul moyen diminue plus notablement. En PACA et Corse à l'inverse, les précipitations moyennes augmentent, notamment pendant la période de recharge des nappes phréatiques, qui va de septembre à mars.

Météo-France note en outre un assèchement des sols plus marqué du Massif Central au Grand Est, en particulier l'été et l'automne, mais des sols plus humides dans certaines zones comme la façade ouest, sauf le Poitou.

La chaleur "monte" vers le Nord et change le climat des villes

L'enseignement de ces mises à jour, pour Météo France, est que le climat des villes change à mesure que la chaleur "monte" vers le nord du pays. Si l'on compare les normales de 1961-1990 à celles de 1991-2020, on constate que "le climat de Lille actuellement était le climat de Rennes auparavant, que le climat de Châteauroux actuellement était le climat d'Agen auparavant", explique Matthieu Sorel, climatologue à Météo France à franceinfo.

Le climat de Lyon d'avant est désormais le climat de Strasbourg - Matthieu Sorel, climatologue à Météo France

"Donc on voit qu'on a cette remontée vers le nord du climat des villes du Sud qui caractérisent bien, malheureusement, l'évolution des changements climatiques", explique-t-il. "Bientôt, on pourra cultiver des vignes en Europe du Nord, ce ne sera plus seulement le fruit des régions de l'Europe du Sud. Le climat de Lyon d'avant est désormais le climat de Strasbourg", illustre-t-il.