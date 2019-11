Plus d'un millier de foyers privés d'électricité suite aux chutes de neige dans les Vosges

Vosges, France

Elle était annoncée et elle est tombée. La neige tombe sur les Vosges depuis cette nuit provoquant des difficultés sur les routes notamment. Autre complication : plusieurs centaines de foyers sont privés d'électricité. On en compterait environ 1.200 selon les chiffres communiqués par Enedis, le gestionnaire du réseau.

Principal secteur touché, celui de Plainfaing et Fraize où environ 900 foyers sont privés de courant. On compte aussi 130 clients sans électricité à Saint-Dié-des-Vosges et quelques coupures près du Val d'Ajol, de Plombières et Rupt-sur-Moselle. Des équipes d'Enedis sont sur le terrain pour identifier l'endroit où est coupée la ligne puis la réparer.

Enedis vous demande de ne surtout pas toucher une ligne tombée à terre. Un numéro de dépannage a été mis en place. En cas de problèmes, vous pouvez contacter le 09 726 750 88.