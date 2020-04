Plus d’un mois sans pluie en Franche-Comté : déjà la sécheresse ?

La Franche-Comté n’a quasiment pas vu une goutte de pluie depuis plus d’un mois, les sols sont secs et le niveau des rivières a fortement baissé. De quoi interroger après les sécheresses de 2018 et 2019. Si la situation persiste, cela pourrait devenir inquiétant.

Il n’a pas plu en Franche-Comté, ou alors quelques gouttes anecdotiques, depuis le 10 mars dernier. Le cumul des précipitations sur les 30 derniers jours dans la région est inférieur à 5 millimètres (4.6 mm du 16 mars au 14 avril). « Un cumul si faible, sur 30 jours glissants, c’est du jamais vu au printemps depuis au moins 1959 », constate sur les réseaux sociaux François Jobard, prévisionniste à Météo-France.

Sur le terrain, des crevasses et des fissures apparaissent déjà. « Les sols sont secs à des niveaux record pour un début avril » commente Erwan Le Barbu, responsable du service hydrométrie à la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) de Franche-Comté. Au manque de pluie s’est ajouté la bise, le vent le plus asséchant pour les sols, alors que d'autres journées ont été particulièrement chaudes, avec des records d'ensoleillement. Et le débit des rivières a baissé fortement. « On est sur des niveaux d’eau bas pour la saison, » analyse Erwan Le Barbu, « et si la sécheresse persiste, ce sera assez inquiétant ». Les plateaux du massif jurassien et le Territoire de Belfort sont particulièrement touchés.

Un début de sécheresse très précoce

Rien d’exceptionnel non plus : on connaît cette situation en moyenne une année sur dix, la particularité pour 2020 c’est que le phénomène est très précoce. « Lors de la forte sécheresse de 2018 », rappelle Erwan Le Barbu, « on avait des niveaux de rivière encore très hauts fin mai, et la sécheresse n’a commencé qu’en juin, donc effectivement on est très en avance ».

Pour autant la sécheresse n’est pas inéluctable : en 2017, les niveaux des rivières étaient quasiment aussi bas que ceux d’aujourd’hui au mois d’avril, mais le mois de mai avait été suffisamment pluvieux pour que les niveaux remontent, et l’année 2017 n’avait pas été particulièrement sèche. Mais les prévisions météo ne sont pas favorable : il ne devrait pas pleuvoir beaucoup ces quinze prochains jours, et la végétation en ce moment demande beaucoup d’eau, le peu de pluie qui pourrait tomber risque d’être absorbé intégralement par les végétaux.