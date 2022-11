Plus de 100 millimètres de pluie en six heures à Aubenas

Il est tombé 106 millimètres de pluie à Aubenas entre 4 et 10 heures mercredi matin. C'est pour cette fin de matinée du 9 novembre le secteur le plus arrosé de Drôme-Ardèche. L'épisode pluvieux a commencé mardi par des pluies fines sur les Cévennes puis s'est décalé vers l'est avec des intensités plus importantes.

Il est tombé 82 millimètres à Lanas au sud d'Aubenas entre 4 et 10 heures ce mercredi 9 novembre, mais seulement 74,3 millimètres à Barnas.

Eboulements et coulées de boues sur les routes

La route départementale 212 entre Rosières et Laurac-en-Vivarais qui était coupée à la circulation en raison d'inondations ce mercredi matin est réouverte à la circulation depuis 11 heures.

En revanche, il y a plusieurs éboulements sur les chaussées. c'est le cas sur la départementale 203 au lieu-dit le Gua à Sanilhac où un talus s'est effondré sur la route. Un muret est tombé également à Chazeaux sur le RD 235 au pied du village.

Il y a plusieurs coulées de boue à Aubenas sur les chaussées qui vont nécessiter des nettoyages explique le Conseil départemental.

Les pompiers ont effectué une vingtaine d'interventions essentiellement pour des caves inondées. Trois caravanes des gens du voyage qui se sont installés au bord de l'Ardèche à Saint-Sernin ont été mises en sécurité.

L'épisode pluvieux va se poursuivre dans la journée sur le Sud Ardèche mais avec des passages moins stationnaires, puis les pluies vont se décaler vers l'est et la vallée du Rhône. Il devrait prendre fin dans la nuit.