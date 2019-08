Plus de 1000 foyers privés d'électricité dans le nord Franche-Comté à cause de la grêle

300 foyers sont toujours privés de courant ce lundi matin dans le Territoire de Belfort après le passage d'un violent épisode de grêle dimanche soir. Plus de 800 familles ont connu des coupures de courant dans le secteur d'Héricourt : l'électricité a été rétablie dans la nuit.

Dur réveil ce matin pour environ 300 familles qui résident dans le secteur d'Autrechêne, dans le Territoire de Belfort : elles sont toujours sans électricité ce lundi matin. Les techniciens d'Enedis travaillent sur le problème depuis dimanche soir, depuis le passage d'un violent épisode orageux.

La Haute-Saône également touchée

Plusieurs centaines de foyers ont également été privés de courant dans la nuit de samedi à dimanche annonce Enedis. 250 familles à Ronchamp, 380 entre Héricourt, Trémoins, Tavey et Verlans et 250 à Lomot, Lyoffans et Faymont. A chaque fois les coupures d'électricité ont duré environ 3 heures.