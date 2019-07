Plus de 20% de soleil en plus en juillet à Brest !

Les beaux jours se suivent et se ressemblent en Bretagne, au point que Brest a eu 20% de soleil en plus depuis le début du mois de juillet.

Brest, France

Partout en Bretagne (sauf dans le nord-Finistère), les 30° vont être largement dépassés ce mardi : 36° dans le centre-Finistère, 38° dans le nord du Morbihan et même 39° à Rennes, prévoit Météo France.

Le record de chaleur remonte au 9 août 2003 : 41° à Guer. Ce mardi, on ne devrait pas battre des records, pour un jour de juillet, mais "très certainement pour la période cinq jours avant, cinq jours après, c'est un sacré pic de chaleur qui nous arrive", précise Michel Aïdonidis, chef de centre à Météo France à Brest.

Plus de 200 heures de soleil depuis début juillet à Brest

"C'est un très, très bel été au sens touristique du terme. Il y a énormément de soleil, on est en bonne voie pour battre le record absolu d'ensoleillement en juillet dans la région brestoise. C'est la région brestoise qui a la plus forte anomalie d'ensoleillement en métropole : On a dépassé les 200 heures de soleil depuis le 1er juillet, alors que la normale est de 164 heures."

"Cinquième mois de juillet le plus chaud"

_"_Les températures sont très supérieures aux normales, actuellement nous sommes le cinquième mois de juillet le plus chaud depuis l'ouverture de la station à Guipavas en 1945. Fin juin, on avait déjà connu un pic de chaleur. Cela reste assez particulier comme phénomène, peu fréquent dans notre région."