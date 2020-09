Plus de 30° ce lundi en Bretagne !

C'est toujours l'été au calendrier, et ce lundi 14 septembre s'annonce comme une des journées les plus chaudes de la saison, et particulièrement en Bretagne ! Alors non, il ne fera pas dans les 37° comme dans le sud-est de la France, mais comptez, selon Météo France sur des températures élevées pour la saison :

26° à Concarneau

27° à Paimpol et Lorient

28° à Quimper et Brest

29° à Morlaix

31° à Pontivy, Belle-Isle-en-Terre, Carhaix

Jusqu'à 33° en Ile-et-Vilaine

Mardi, les températures devraient commencer à baisser, le thermomètre perdra quelques degrés selon Météo France.