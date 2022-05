Comment Météo France calcule et prévoit plus de 40 degrés "ressentis" à Albi ce week-end

43 degrés ressentis attendus ce samedi 21 mai en fin de journée à Albi, 41 à Montauban, 38 à Toulouse ou Limoux. La "température ressentie", cette donnée controversée sur laquelle les scientifiques eux-mêmes ne sont pas d'accord. Météo France la calcule et la communique dans ses relevés destinés aux professionnels tandis que certains comptes d'autres sites météo sur les réseaux sociaux en abusent. Il ne faut pas prendre ce chiffre au pied de la lettre, explique Steven Testelin, prévisionniste à Météo France.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Comment calculez-vous ces températures dites ressenties ?

C'est un abus de langage de parler de température ressentie. En réalité, nous calculons des indices différents selon les saisons. En ce moment, il s'agit d'un indice humidex, une formule très complexe qui prend en compte la température et l'humidité. Mais attention, il ne s'agit pas d'une température ressentie, mais plutôt d'un indice, une valeur utile pour la santé publique. Par ailleurs, la température ressentie en été ne prend pas du tout en compte le vent. Or, quand le vent souffle, la chaleur que vous ressentez est moins forte. En hiver, nous calculons le wind chill, le refroidissement éolien en français, qui à l'inverse calcule à quel point le vent renforce l'effet du froid sur l'organisme, c'est davantage réaliste.

Si c'est si subtil, pourquoi alors communiquez-vous sur ces températures ressenties ?

Météo France essaie de ne pas trop communiquer dessus l'été, mais on s'aligne sur les autres organismes de météo qui les communiquent. Nous tâchons d'y apporter des explications. Ces indices-là ne sont pas vides de sens pour autant, ils sont très utiles quand on met en place une vigilance-canicule, on les regarde et ils peuvent servir de facteur aggravant. C'est encore plus vrai pour les vigilances grand-froid. Il faut les interpréter avec précaution, en résumé.

43 degrés ressentis samedi soir à Albi, ça fait quand même un peu peur...

Oui, mais il vous suffit de regarder les prévisions classiques pour constater qu'on approchera sans difficulté les 36-37 degrés à Albi. C'est déjà suffisamment grave et problématique en terme de santé publique, même si ça ne devrait pas durer assez longtemps pour avoir des conséquences. Pour l'heure, nos modèles prévoient 36 degrés à Albi samedi, 37 dimanche ; à Montauban 36 degrés ; à Toulouse 34 degrés samedi et 35 dimanche. Ce sera sans doute la zone de France la plus chaude ce week-end, avec la vallée du Rhône. Même en été, on parlerait d'une masse d'air extrêmement chaude.