Plus de 40°c prévus dans les Landes ce jeudi

La France va suffoquer en cette fin de semaine. Météo France prévoit un pic de chaleur sur tout le territoire entre jeudi et vendredi. Cette vague de chaleur arrivera ce jeudi par le Sud Ouest et donc les Landes où les records de la canicule de 2003 pourraient être dépassés.

Il va faire autour de 31°C ce mercredi à l'intérieur des Landes et autour de 25°C sur la côte. Un peu chaud, mais rien à voir avec ce qui nous attend le lendemain, jeudi. Météo France prévoit un pic de chaleur sur toute la France, à commencer par le Sud Ouest. C'est dans les Landes qu'il devrait faire le plus chaud, on pourrait frôler et peut être même dépasser les records de 2003 avec un thermomètre à 40... 41 voire 42 degrés localement.

Particularité de ce pic de chaleur, le littoral n'aura pas beaucoup moins chaud car "le vent va souffler de l'est ou du sud est et va empêcher la brise de mer de rafraîchir les plages" explique Patrick Lavergne, prévisionniste à Météo France Bordeaux. D'autant que sans brise de mer, le sable "joue un effet de réverbération plus important".

Dès vendredi les températures redescendent dans les Landes, entre 30°C sur le littoral et 35°C dans les terres.