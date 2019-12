Intempéries: plus de 50 établissements scolaires fermés ce lundi dans les Alpes-Maritimes

En raison des intempéries qui frappent les Alpes-Maritimes, la préfecture annonce que plus de 50 établissements scolaires seront fermés ce lundi, non pas parce qu'ils sont inondés mais parce que les routes pour y accéder sont trop dangereuses.

Alpes-Maritimes, France

Plus de 50 établissements scolaires seront fermés ce lundi dans les Alpes-Maritimes en raison des intempéries qui ont touché le département car les routes pour y accéder sont trop dangereuses. A Cannes, ces fermetures concernent 27 écoles, quatre collèges et cinq lycées. A Mandelieu neuf écoles et deux collèges seront fermés. A Pégomas, trois écoles et un collège sont concernés.

La liste détaillée est ici: