Plus de trente ans après l'ouragan de 1987, les Bretons se souviennent d'une nuit "apocalyptique"

C'était il y a 34 ans, sans doute la plus grosse tempête de l'histoire récente de la Bretagne : l'ouragan de 1987. Ce n'était pas vraiment un ouragan, mais il avait la force destructrice d'un cyclone de type 3. Un monstre qui s'abat sur la région dans la nuit du 15 au 16 octobre.

Une catastrophe qui fait 15 morts et raye le quart des forêts bretonnes de la carte. Les rafales ont dépassé 200km/h sur les caps, près de 190km/h à Quimper, plus de 160 dans l'intérieur des terres.

Une douceur exceptionnelle la veille au soir

Le post est partagé des milliers de fois sur plusieurs groupes bretons où les internautes se rappellent de cette nuit.

Beaucoup font état d'une douceur exceptionnelle et d'un calme étrange la veille. Et de l'apocalypse qui a suivi. "Surtout le sifflement du vent et une incroyable chaleur à 22h le soir" se souvient Yvon. "Mon abri de jardin en tôle s'est envolé pour se retrouver 10 mètres plus loin, j'ai cru que la toiture de la maison allait s'envoler" se rappelle Yann.

Scènes de bombardements et baromètre bondissant

Bernard arrive sur les côtes bretonnes trois jours après pour son travail : "C'était un vrai carnage partout, bord de mer, ports, villes côtières, etc..." Anne-Marie se souvient de "trois semaines sans électricité", Laurence de sa voiture "écrasée par le chêne du voisin."

Comme un train qui faisait le tour de la maison

Emmanuelle ne doute pas du caractère exceptionnel de la tempête : "Ma maman étant née en 1936, retrouvait des scènes ressemblant aux bombardements qu'elle avait vécue petite. La rue du village était jonchée de tuiles, ardoises, branches." Bertrand et sa famille se sont réfugiés dans une seule pièce à cause du bruit, "comme un train qui faisait le tour de la maison toute la nuit, effrayant."

Sur l'échelle de Beaufort, la tempête de 1987 se classe en force 12, comparable à un "ouragan". © Visactu -

Catherine était au lycée à Châteaulin "coincée à l'internat car tous les arbres de l'allée étaient tombés. Le clocher de Pont-Croix était tombé, j'en ai pleuré (...) la forêt de Cast décimée."

Mickael se souvient des énormes dégâts au port de Lézardrieux : "À la maison le baromètre faisait des bonds, on n'avait jamais vu ça."