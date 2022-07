Plus que 14 départements en vigilance orange canicule, 9 départements en vigilance orange pour des orages

Après le pic de chaleur lundi et mardi, il n'y a plus que 14 départements en vigilance orange canicule ce mercredi et 9 en vigilance orange aux orages. Les deux départements alsaciens cumulent les deux vigilances, soit 21 départements en orange.

Ce mercredi matin, il ne reste plus que 14 départements en vigilance orange canicule en France. Après le pic de chaleur de lundi et mardi, la canicule ne concerne plus désormais qu'une partie très à l'Est de l'hexagone, les deux départements alsaciens du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et plus au sud, 12 autres départements allant du Rhône au Gard et de la Haute-Savoie aux Alpes-Maritimes. 9 départements sont aussi en vigilance orange pour des risques d'orage. Les deux départements alsaciens cumulent les deux vigilances, soit 21 départements concernés par une vigilance orange ce mercredi matin.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Mardi, en comparaison, 58 départements avaient été placés par Météo France en vigilance orange canicule, surtout dans le Nord et l'Est de la France. Mardi également, de nouveaux records absolus de températures ont été enregistrés dans le nord-ouest, comme à Dieppe (Seine-Maritime), avec 40,4°C, ou encore 39,6°C à Boulogne-sur-Mer (Pas de Calais).

à lire aussi Canicule : découvrez les 64 communes où des records absolus de température ont été battus lundi

Et lundi, ce sont 64 communes surtout en Bretagne, sur la façade atlantique et dans le sud-ouest qui ont battus des records absolus de chaleur. Il n'y a pas qu'en France qu'on suffoque, c'est le cas de toute l'Europe, avec un record absolu de chaleur battu également au Royaume-Uni : il a fait 40 °C à Londres ce mardi.

à lire aussi Canicule et sécheresse : des restrictions d'eau dans 40 départements

Dans le Gard, la ville de Nîmes demande aussi aux habitants de limiter leur consommation d'eau face à la sécheresse. Ces fortes chaleurs ont aussi provoqué par endroits de brèves coupures d'électricité mardi en France.