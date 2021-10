Plusieurs communes bientôt privées d'eau courante dans les Pyrénées-Orientales ?

2021 s'annonce comme l'une des années les plus sèches depuis plus de 50 ans dans les Pyrénées-Orientales

Un pas de plus, peut-être, dans les restrictions d'eau. Alors que la sécheresse gagne encore du terrain dans les Pyrénées-Orientales (2021 est une des trois années les plus sèches depuis 60 ans, quatre fois moins de pluie depuis janvier que la normale !), les autorités préconisent de carrément couper l'eau courante une journée par semaine dans quatre communes du département, près d'Ille-sur-Têt. Il s'agit des villages de Corbère, Corbère-les-Cabanes, Saint-Michel de Llotes et Bouleternère.

"La nappe phréatique qui alimente les quatre village est passée sous son seuil d'alerte", témoigne, sur France Bleu Roussillon, Jean-Pierre Saurie, le président du syndicat des eaux de Corbère. "Le seuil est fixé à 6 mètres et nous sommes actuellement à 5,70 mètres." Pour le moment, les élus locaux refusent de priver d'eau leurs habitants et optent pour la pédagogie. A Corbère-les-Cabanes et à Saint-Michel de Llotes, chaque habitant a reçu un flyer dans sa boite aux lettres pour l'avertir de la situation. Le maire de Corbère, lui, a choisi de diffuser un message d'alerte depuis quelques jours sur les panneaux lumineux de la commune.

J'espère qu'il va pleuvoir, sinon est foutus !

"Il faut que tout le monde joue le jeu, poursuit Jean-Pierre Saurie. Il faut éviter de nettoyer les voitures, d'arroser les jardins ou encore de remplir les piscines. Nous avons déjà coupé les fontaines publiques et tout ce qui n'était pas indispensable. Si la nappe descend sous les cinq mètres, on aura plus d'eau du tout. Faut donc serrer les boulons. Mais j'espère qu'il va pleuvoir, sinon est foutus !" En plus de l'appel au civisme des habitants, la décision a été prise ces derniers jours de recharger la nappe phréatique de Corbère, en acheminant de l'eau depuis la Têt via un canal d'irrigation.

Mais cette solution n'est pas durable. Un réservoir d'eau est donc en projet à Corbère, les élus envisagent aussi un nouveau forage dans une autre nappe phréatique. En attendant la réalisation de ces travaux, plusieurs communes ont décidé de différer des projets de lotissements : pas question d'accueillir plus de monde tant que l'approvisionnement en eau n'est pas garanti.