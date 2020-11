Plusieurs cours d'eau du Gard en vigilance jaune

Restez vigilants et prudents ce week-end dans le Gard. Le département est placée en vigilance orange pour fortes pluies. Plusieurs cours d'eau sont également en vigilance jaune.

A partir de ce samedi 18h, le département du Gard, comme l'Hérault, est placé en vigilance orange pour fortes pluies et orages. France Bleu Gard Lozère vous invite à rester extrêmement prudents. Dans ce contexte, plusieurs cours d'eau du Gard sont également placés en vigilance jaune. Il s'agit de la Cèze, des gardons d'Alès et d'Anduze, du Vidourle et du Vistre.

Restez informés, avec France Bleu Gard Lozère, et sur http://vigicrues.gouv.fr.

La carte des cours d'eau en vigilance jaune