Les pompiers du Loiret sont intervenus dans le nord-ouest du département ce lundi après-midi après des intempéries (chutes de grêle, orages, coup de vent). Un hangar agricole s'est effondré à Ruan. Et 245 foyers sont privés d'électricité à Trinay et Neuville-aux-Bois.

Plusieurs interventions des pompiers dans le Loiret après des orages, chutes de grêle et un gros coup de vent

Chute de grêle sur la route de Villereau, entre Neuville-aux-Bois et Artenay

Un gros coup de vent lié aux orages, et accompagné localement de chute de grêle, a touché le nord ouest du Loiret ce lundi après-midi. L'épisode a duré quelques minutes et a entraîné une dizaine d'interventions de pompiers, indique le SDIS (service départemental d'incendie et de secours).

Un hangar agricole s'effondre à Ruan

Plusieurs témoins décrivent un "gros coup de vent, avec de la pluie, voire de grêle", à Aschères le Marché, Ruan, Villereau. Conséquence : des branches arrachées, quelques inondations liées aux pluies courtes mais fortes, indique le SDIS 45. Un hangar agricole est également tombé, sous les rafales, à Ruan.

245 foyers privés d'électricité

Des fils électriques sont tombés à terre également, ce qui a provoqué des coupures d'électricité : 245 foyers étaient privés de courant, à Trinay et Neuville-aux-Bois, selon Enedis, dont les équipes sont mobilisées sur place. Le retour à la normale est prévu pour ce mardi soir, voire le début de la nuit, indique Enedis.

Météo France avait placé le Loiret en vigilance jaune ce mardi pour le risque orageux. Et le département reste en vigilance orange canicule.