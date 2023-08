Plusieurs massifs forestiers interdits d'accès à Nîmes et dans le Gard Rhodanien

La vigilance rouge est maintenue ce mardi pour le risque incendie dans l'Est du département, dans la zone des garrigues et du Gard Rhodanien. Selon la Préfecture**, cette journée présente des risques importants.** Les accès aux massifs forestiers sont donc totalement interdits dans ces secteurs. Tout le reste du département est en vigilance orange. A Nîmes, les massifs forestiers de plus de 4 hectares sont fermés au public depuis ce lundi. Sont donc concernés, le Bois des Espeisses, le Domaine d’Escattes, le Domaine des Terres de Rouvière et le Clos Gaillard. Le Domaine de la Bastide reste, quant à lui, ouvert.

