Plusieurs rassemblements annulés à cause de la vigilance rouge canicule en Isère

L'Isère rejoint les 18 autres départements placés en vigilance rouge canicule depuis ce mercredi 23 août à midi. C'est le quatrième et dernier niveau d'alerte canicule, une première en Isère. Par prévention, la préfecture de l'Isère a mis en place plusieurs mesures et recommandations dans le département.

Les rassemblements festifs peuvent être adaptés, décalés ou reportés mais c'est "au cas par cas", indique la Préfecture. Certaines communes ont préféré, par prévention, annuler les festivités. C'est le cas de la soirée musicale, à Morestel, et des animations de l'été, prévues à Saint-Marcellin. De leur côté, les centres de loisirs ou colonies de vacances doivent reporter toutes leurs sorties extérieures.

Parcs et piscines ouverts

À Grenoble, les petits rassemblements dans les quartiers et en bas des immeubles sont annulés, ainsi que les activités sportives de l'Été oh parc, au parc Paul-Mistral. Les mesures mises en place pour la vigilance orange sont maintenues et renforcées, telles que la gratuité des musées, l'ouverture des piscines plus tôt le matin et plus tard le soir. Pendant l’été, les parcs "Valérien Perrin, Jardin des Plantes, Clos des Fleurs, Jardin du Bois d’Artas et Jardin des Dauphins ferment vers 21h-22h. En période de canicule, le parc des Charmilles et le parc De Marliave restent ouverts 24h/24", indique la mairie de Grenoble. Les horaires des agents de la Ville et du CCAS travaillant en extérieur sont aménagés afin d’éviter les heures les plus chaudes.

Impossible, aussi, de randonner par endroit : la ville de Saint-Egrève a interdit l'accès à la Chartreuse jusqu'au 30 août . Tous les sentiers sont fermés à cause du risque de feu de forêt, l'une des conséquences de cette canicule, ajoutée à la sécheresse.

Cette vigilance rouge implique aussi d'être plus attentif envers les personnes isolées. Les horaires des accueils de jour sont élargis, et les maraudes sont renforcées.

Toutes les communes iséroises doivent aussi avoir un registre pour prendre régulièrement des nouvelles, par téléphone, des plus fragiles.