Plusieurs records de chaleur battus dans la Vienne et les Deux-Sèvres

La Trimouille, Montmorillon, Niort... 18 records mensuels ont été battus à 17 heures ce lundi 4 septembre dans la Vienne et les Deux-Sèvres, selon le météorologue et consultant pour France Bleu Poitou Emmanuel Moreau. Des température inhabituelles à cette période de l'année, d'autant plus que cette vague de chaleur devrait durer plusieurs jours.

39.3 degrés à La Trimouille, dans la Vienne

"C'est très très chaud, on a 18 record qui sont donc tombés avec notamment 38.8 degrés à Montmorillon. Et la ville la plus chaude c'est La Trimouille, avec 39.3 degrés, même si la station météo est trop récente pour qu'on puisse parler d'un record", détaille Emmanuel Moreau. Il a également fait 37 degrés à Poitiers, 36.6 à Niort.

Une situation assez exceptionnelle puisque s'il n'est "pas inhabituel d'avoir un peu de chaleur en septembre, entre 32 et 34 degrés, là ce sont des températures un ou deux crans au dessus, c'est vraiment exceptionnel surtout que cette vague de chaleur va se prolonger jusqu'à samedi, voir dimanche ou lundi prochain", résume Emmanuel Moreau.