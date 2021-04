Météo : pusieurs records de froid battus en Haute-Savoie

La nuit de mercredi à jeudi a été glaciale en Haute-Savoie. Selon Météo France Chamonix, les records de froid pour un mois d’avril ont été battus à Bloye et à Sallanches. À Annecy, le thermomètre a flirté avec son niveau historiquement le plus bas datant de 1974.

Un dernier baroud d’honneur de l’hiver ? Dans la nuit du 7 au 8 avril, le froid a fait frissonner la Haute-Savoie. Selon Météo France Chamonix, les records de la température la plus basse enregistrée sur les stations de Sallanches avec -6,7°C et de Bloye, -5,8°C, ont été battus. Ils dataient respectivement de 1984 et de 1995. Avec -4,8°C à Annecy, le record établit en 1974 de -5°C a tremblé.

Froid polaire

Encore plus spectaculaire, dans la journée de mercredi, le mercure est descendu en dessous de -25°C au sommet de l’Aiguille du midi à 3842 mètres d’altitude. Un froid polaire aggravé par des rafales de vent à plus de 60 km/h entraînant un ressenti estimé à… -43°C. Cette offensive du froid "très brutale" intervient une dizaine de jours après une flambée des températures. "Le 31 mars dernier, le record de chaleur à Annecy était battu avec une pointe à 24,3°C", précise Météo France Chamonix.