Plusieurs rivières en alerte jaune pour des crues en Franche-Comté

Le service de prévision des crues maintient la vigilance jaune sur la Loue, l'Ognon en amont de la Linotte et le Doubs ce dimanche 5 décembre. Et ajoute l'Allan ce matin.

Les niveaux des cours d'eau de tête de bassin se stabilisent voire s'orientent à la baisse selon la Préfecture du Doubs ce dimanche. Ils poursuivent leur hausse plus à l'aval, parfois de manière plus importante qu'initialement envisagé, comme sur l'Allan, placé en vigilance jaune, où les premiers débordements et dommages localisés pourraient être observés ce dimanche 5 décembre, dans la matinée.

