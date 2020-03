Plusieurs routes inondées en Sarthe après les fortes pluies de ce dimanche

Après les fortes précipitation de ce dimanche 1er mars, des internautes témoignent de plusieurs routes inondées en Sarthe. Le département était en vigilance jaune tout le week-end à cause de la tempête Léon.

Les pompiers sarthois se sont déplacés pour de "nombreuses interventions pour épuisements d'eau suite aux intempéries sur l'ensemble du département". C'est ce qu'ils ont écrit dans leur bulletin d'information de 16h30, dimanche 1er mars, marqué par la vigilance jaune et des fortes pluies. Ils ont été mobilisés pour des sous-sols inondés ou des routes, comme en témoignent les nombreuses photos d'internautes sarthois sur le groupe Facebook des petits rapporteurs sarthois.

Les points inondés au moment des publications se trouvent entre Courceboeufs et Sillé-le-Philippe, sous le pont de Nouans, entre Souligné-sous-Ballon et Ballon-saint-Mars et à Saint-Georges-du-Rosay. Cette liste n'est pas exhaustive.

Et ce n'est certainement pas terminé, car Météo France annonce de nouvelles précipitations en Sarthe, dans la nuit de dimanche à lundi.