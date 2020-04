Plusieurs secteurs du Béarn inondés après les violents orages de ce samedi après-midi

Plusieurs caves, maisons et même un quartier d'Orthez ont été inondés après les fortes pluies tombées ce samedi après-midi en Béarn. Le département des Pyrénées-Atlantiques est toujours en vigilance jaune pour orages.

Les pompiers ont été appelés dès ce samedi après-midi pour des inondations de caves et de maisons, dans l'ouest du Béarn notamment.

De fortes pluies se sont abattues sur le Béarn ce samedi après-midi. A Orthez notamment une averse, "très violente" d'après le maire Emmanuel Hanon, s'est abattue en peu de temps le long de la route de Bayonne (D817) dans l'ouest de la ville. La circulation y a d'ailleurs été coupée vers 19 heures.

Dégâts importants dans le quartier

"L'élévation du niveau de l'eau a été extrêmement rapide, les riverains et commerçants ont à peine eu le temps de se mettre à l'abri qu'un bon mètre d'eau a été atteint. Les dégâts matériels sont importants : des véhicules stationnés dans les garages sont hors d'état d'usage, ainsi que du mobilier", rapporte Emmanuel Hanon.

A 22 heures ce samedi soir il était toujours sur place pendant que les services de la ville sécurisaient les lieux et nettoyaient les "deux à cinq centimètres de boue" au sol. Heureusement, l'eau était évacuée mais la route de Bayonne était toujours coupée dans les deux sens de circulation.

Plus tôt dans l'après-midi les pompiers des Pyrénées-Atlantiques ont également reçu de nombreux appels d'habitants du secteur de Lagor et de Cescau, près d'Artix, dont les caves et maisons étaient inondées.

Le département des Pyrénées-Atlantiques est placé en vigilance jaune pour orages jusqu'à ce dimanche 26 avril, 16 heures.