VIDÉO - Une tornade a frappé l'Hérault dimanche matin

Paulhan, France

Les images, qui circulent sur les réseaux sociaux sont impressionnantes. Une tornade a touché le département de l'Hérault dimanche vers 11h30.

Les villes d'Aspiran, Paulhan, Pézenas, Vias, Florensac, Saint-Guilhem et Clermont l'Hérault sont concernées. Dans ces communes, les pompiers ont été appelés pour des interventions sur des véhiculés endommagés, des arbres couchés et des toitures endommagées, à Paulhan et Aspiran, plus particulièrement.

Les services routiers ont envoyé leurs patrouilleurs pour débarrasser l’A75 de débris de caravanes. Au moins un véhicule est concerné, il appartient, selon le Centre d’Ingénierie et de Gestion du Trafic, à des gens du voyage stationnés près de Paulhan. Un panneau multidirectionnel situé lui aussi à l'entrée de Paulhan est également couché à terre, mais il ne bloque pas la circulation, qui n'a pas été coupée.

Les intempéries se dirigent actuellement vers le Gard.