Poésie et pluviomètre pour connaitre les épisodes méditerranéens en Vaucluse

Bédarrides, France

De fortes pluies sont attendues sur le sud -est samedi et dimanche. Cet épisode méditerranéen se forme traditionnellement à l'automne lorsque l'air chaud et humide rencontre les masses froides venues du nord. En Vaucluse, ces épisodes méditerranéens restent parfois dans les mémoires car ils provoquent des inondations. La préfecture veut donc former les enfants pour qu'ils adoptent les bons comportement en cas de fortes pluies et de crues. Hier météorologues, pompiers et spécialistes des crues étaient à Bedarrides pour apprendre aux enfants du collège Saint Exupéry comment se forment ces épisodes méditerranéens et comment réagir.

Calculer la hauteur de pluie avec des bouteilles

Les enfants de 6eme ont pu découvrir le fonctionnement d'un pluviomètre. Le météorologue de Météo France Patrick Noterman a du répondre à la question des collégiens : "comment on fait pour calculer la quantité la pluie? ". Un pluviomètre et une bouteille d'eau en main, le météorologue explique : "tu mets ça dans ton jardin et tu peux mesurer: un millimètre d'eau, c'est un litre, une bouteille sur une table d'un mètre par un mètre. Quand on dit que chez nous, il tombe 250 mm, c'est 250 bouteilles qui tombent sur cette table !"

Carole Guillaumet, la professeur d'anglais accompagnait les élèves de 6eme1 et de 6eme4.... pas pour une leçon d'anglais mais de météorologie car elle a elle-même vécu des inondations : "je suis parti de chez mes parents en barque avec les pompiers. Je connais les conséquences psychologiques. C'est bien que les enfants puissent mettre des mots sur des faits marquants".

Des rimes et mais attention papa, le 4x4 va flotter !

Un atelier de poésie était organisé pour "faire rimer école, parapluie et secourir". Ghislaine Verrhiest-Leblanc, chargée de mission prévention inondation pour l'arc mediterranéen souhaite que "les enfants soient les futurs adultes, plus conscients et mieux préparés". Un collégien confiait que "mon papa, il a un 4x4 super puissant et il dit qu'on peut passer". Mais en octobre 2018, deux personnes sont décédées dans le var en s'engageant sur une route submergée. Ghislaine Verrhiest-Leblanc espère donc que "les enfants seront le vecteur d'alerte dans la voiture: attention papa, avec ton 4x4, tu vas flotter et on va tous mourir"