Conséquence des fortes chaleurs prolongées et de l'absence de vent, les Bouches-du-Rhône connaissent un épisode de pollution à l'ozone. Le niveau 1 du plan d'alerte est déclenché ce jeudi. La circulation et le stationnement sont réglementés, tout comme les activités industrielles et résidentielles.

Pollution à l'ozone : les Bouches-du-Rhône passent en alerte, circulation et activités réglementées

L'alerte pollution à l'ozone est déclenchée dans les Bouches-du-Rhône, après deux journées consécutives marquées par de fortes chaleurs et l'absence de vent. À Marseille, comme sur l'ensemble du département, les autorités mettent en place des mesures strictes.

Tarifs de stationnement doublés pour les non-résidents à Marseille

La municipalité de Marseille instaure la gratuité de stationnement pour tous les résidents et abonnés, dans le périmètre de leur quartier. Pour les automobilistes de passage en revanche, il faudra payer 2x plus cher que le tarif horaire classique. La ville demande également aux opérateurs de vélos et trottinettes en libre-service d'appliquer des tarifs réduits jusqu'à la levée de l'alerte.

Vitesse réduite de 20km/h

Sur l'ensemble du département, la préfecture annonce le renforcement des contrôles de vitesses et anti-pollution. La vitesse doit être réduite de 20km/h au-dessus de 70km/h sur routes, 10 nœuds pour les navires à proximité des bassins et 8 nœuds à l'intérieur des bassins Est (Marseille) et Ouest (Fos).

Les travaux d'entretien ou de nettoyage avec des outils non-électriques et/ou des produits de type peinture, vernis ou white-spirit doivent être reportés. Les brûlages à l'air libre des déchets verts sont strictement interdits. L'usage d'appareils de combustion de biomasse et de groupes électrogènes est suspendu jusqu'à nouvel ordre.