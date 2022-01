Qualité de l'air : pollution aux particules fines en Charente

Le dispositif d'information et de recommandation a été activé ce week-end par la préfecture de la Charente. Selon Atmo Nouvelle-Aquitaine, la situation pourrait perdurer une partie de la semaine.

La météo actuelle et le chauffage au bois : le mauvais cocktail qui oblige la préfecture de la Charente à activer son dispositif d'information et de recommandation sur la pollution aux particules fines.

Les niveaux de particules en suspension PM10 ont dépassé ce week-end le seuil d'information et de recommandations (50 µg/m3 en moyenne journalière) sur les deux stations de mesures à Angoulême.

On reste encore bien en-dessous du seuil d'alerte, contrairement à la Gironde depuis ce samedi. Ces particules fines sont essentiellement produites par le chauffage aux bois, même si d'autre sources comme le trafic routier et les industries y contribuent.

Les personnes vulnérables et sensibles à la pollution sont invitées à limiter leur déplacements sur les grands axes routiers de Charente et d'éviter les activités physiques et sportives intenses.

Populations vulnérables

Les femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants, personnes de plus de 65 ans, personnes souffrant de pathologies cardio-vasculaires, insuffisants cardiaques ou respiratoires, personnes asthmatiques.

Populations sensibles

Les personnes se reconnaissant comme sensibles lors des pics de pollution et/ou dont les symptômes apparaissent ou sont amplifiés lors des pics (par exemple: personnes diabétiques, personnes immunodéprimées, personnes souffrant d’affections neurologiques ou à risque cardiaque, respiratoire, infectieux).