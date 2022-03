Pollution de l'air : vitesse réduite dans le Nord-Pas-de-Calais jusqu'à nouvel ordre

Un épisode de pollution aux particules (PM10) touche le Nord et le Pas-de-Calais depuis ce mardi 22 mars. Et Atmo Hauts de France, l'organisme chargé de surveiller la qualité de l'air, prévoit la persistance de cet épisode de pollution, en raison notamment des conditions météo, notamment l'absence de vent. Le niveau d'alerte est donc déclenché pour les deux départements. Le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, Georges-François Leclerc, prend du coup des mesures visant à réduire les émissions de polluants dans l'atmosphère et qui s'appliquent depuis ce mardi 22 mars 17 heures.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une partie de ces mesures concernent les transports: la vitesse est limitée à 110 km/h sur les portions d'autoroutes normalement limitées à 130 km/h, à 90 km/h sur les portions d'autoroutes et les routes nationales et départementales normalement limitées à 11 km/h. La vitesse maximale autorisée est réduite à 80 km/h sur les poids-lourds de plus de 3,5 tonnes.

Le préfet en appelle aussi aux habitants de la région pour adopter des "comportements citoyens", et il rappelle l'interdiction totale de brûler des déchets verts à l'air libre. Il demande aussi de reporter les travaux d'entretien ou de nettoyage qui nécessitent l'utilisation de tondeuses ou de taille-haie par exemple, ou de produits à base de solvants organiques tels que le white-spirit, les vernis décoratifs, les produits de retouche automobile.