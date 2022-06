Pollution : la limitation de vitesse dans les Hauts-de-France prend fin ce samedi soir

Après 23 heures ce samedi 18 juin, vous allez pouvoir de nouveau rouler à 130km/h sur les autoroutes et 90km/h sur les voies rapides La préfecture des Hauts-de-France lève la limitation de vitesse appliquée en raison de l'épisode de pollution de l'air, lié à la canicule. Un arrêté d'abrogation des mesures prises trois jours plus tôt, dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de l'Oise, de l'Aisne et de la Somme.

La fin du niveau d'alerte

"L’association agréée de surveillance de la qualité de l’air en région (Atmo Hauts-de-France) prévoit pour ce dimanche 19 juin 2022 l’amélioration de la qualité de l’air et la fin du niveau d’alerte sur persistance pour les départements du Nord, de l’Oise, du Pas-de-Calais et de la Somme", écrit la préfecture dans un communiqué.

Ces analyses sont à retrouver sur le site d'Atmo. En ce qui concerne l'Aisne, les mesures ont été retirées dès ce vendredi, face à la faible pollution observée.