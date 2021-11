Pollution : qualité de l'air dégradée pendant trois jours à Orléans et dans le Loiret

La qualité de l'air est dégradée de ce mardi 9 novembre à jeudi 11 novembre à Orléans, et dans une partie du Loiret, indique l'organisme Lig'Air. En cause : la pollution à l'ozone et aux particules fines.