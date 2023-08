Pour profiter de la fraîcheur, les baigneurs se lèvent tôt à La Rochelle

Sous la tente pliable, Cassimera prépare son fils à aller se baigner : brassards, tee-shirt anti UV et casquette. Rien n'est oublié. Sur la plage, elle a ses habitudes. Elle vient tous les jours à 8h30 pour profiter de la brise matinale.

"Vers midi, les chaleurs sont beaucoup plus importantes. On a un petit enfant donc on préfère le protéger de la chaleur et profiter de la fraicheur du matin", explique-t-elle.

Les vacanciers, eux aussi, évitent l'après midi, pas habitués aux grandes chaleurs. C'est le cas de Théo 11 ans qui vient du grand Est : "L'après midi il fait trop chaud, on a trop de coup de soleil alors que là il fait bon", affirme-t-il avant de retourner jouer avec sa sœur.

Chercher la fraîcheur

Dans l'eau quelques baigneurs font de l'aquagym. L'eau est à 22 degrés. Et ce n'est pas pour déplaire à Bénédicte, retraitée "Ah bah là je me baigne tout le temps, je nage pas mal, ça fait du bien. En plus, l'eau de la mer n'est pas très chaude cette année. Y'a que ça pour se rafraîchir de toute façon avec ces chaleurs".

Ici les habitués et vacanciers ne restent pas longtemps sous le soleil. Dès que les rayons chauffent les serviettes, il est l'heure de partir. Valérie n'y manque pas "L'après-midi on se promène, on cherche la fraicheur l'après midi puis après on va se reposer un peu. Le soir on ne sort pas il fait trop chaud".

Au programme de son après-midi : un tour de bateau jusqu'au Fort Boyard pour éviter au mieux les pics de chaleur.