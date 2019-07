Pourquoi trois semaines après, Metéo France modifie son record de chaleur ?

Trois semaines après un épisode caniculaire historique, Météo France revoit à la hausse le record de température: non pas 45.9 degrés mais 46 degrés atteint à Vérargues dans l'Hérault. Pourquoi cette modification n'intervient-elle que maintenant?

C'est dans l'hérault qu'il a fait le plus chaud le 28 juin dernier: une température record de 46 degrés à Vérargues

Hérault, France

Pourquoi si tard ? Pourquoi les services de Météo France ont-ils attendu plus de trois semaines pour attribuer finalement le record de chaleur à Vérargues (Hérault) le 28 juin dernier, avec 46 degrés soit 0.1 de plus qu'à Gallargues-le-Montueux dans le Gard ? Non, n'y voyez pas le résultat d'une guéguerre entre les deux départements , c'est tout simplement lié au système de relevé de températures.

à lire aussi Le record absolu de chaleur finalement attribué à une commune de l'Hérault avec 46 degrés

Stations automatiques

Météo France dispose de stations automatiques qui transmettent les données quasiment heure par heure. Comme à Gallargues. Elle a une quinzaine de stations de ce type dans l'Hérault.

Réseau de bénévoles

Mais elle fonctionne aussi avec un réseau d'observateurs bénévoles : ils sont plus d'une vingtaine dans le département qui notent chaque jour les températures. Et eux ne communiquent leurs relevés qu'une fois par mois. Celui de Vérargues a transmis ces données courant juillet, il a ensuite fallu que Météo France valide les mesures. Voilà pourquoi ce réajustement tardif.

D'ailleurs Vérargues détient désormais le record officiel, mais rien ne dit qu'il n'a pas fait plus chaud encore dans les villages voisins, à Boisseron ou Saint Christol par exemple, où il n'y a pas d'observateur météo.