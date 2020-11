Pourquoi des déneigeuses ont circulé dans Metz ce mardi, alors qu'il n'y a aucun flocon de neige à l'horizon

Non, vous n'avez pas halluciné ce mardi, si vous avez vu des déneigeuses dans les rues de Metz. La Ville a organisé son "opération blanche", qui lance, comme chaque année à la mi-novembre, le plan de viabilité hivernale.

140 agents de divers services (propreté urbaine, espaces verts, notamment) seront mobilisés jusqu'à la mi-avril, pour déneiger les 350 km de rues, dès que nécessaire. La ville dispose d'un stock de 1.500 tonnes de sel, et d'une quarantaine d'engins divers et variés pour déblayer les rues et répandre le sel ou la saumure.

Metz peut stocker jusqu'à 1.500 tonnes de sel, et être approvisionnée en 48h si nécessaire © Radio France - Julie Seniura

140 hommes et femmes mobilisés

Pendant 5 mois, le PC neige va surveiller les bulletins météo, écouter les remontées des patrouilleurs sur le terrain. Dès l'apparition des premiers flocons, les engins iront racler la neige avec leurs lames, et répandre du sel ou de la saumure sur les voies, en curatif. "Mais on peut aussi faire du pré-curatif, en cas d'alerte verglas par exemple", explique Lionel Krebs, le responsable du plan viabilité hivernale de la Ville de Metz.

La ville de Metz compte aussi sur les habitants pour avoir les bons réflexes en cas de chutes de neige © Radio France - Julie Seniura

Il y a quatre niveaux de priorité dans les voies à déneiger : le niveau 0 pour les voies Mettis (géré par Metz Métropole et les Tamm, les transports en commun de l'agglomération messine, mais la ville de Metz peut intervenir en renfort). Le niveau 1 comprend les principaux axes et entrées de la ville. Le niveau 2, les liaisons inter-quartiers, et le niveau 3, les zones plus résidentielles.

L'an dernier, seulement 250 tonnes de sel avaient été répandues dans les rues de Metz, contre 2.200 il y a 8 ans, quand la neige avait paralysé la Moselle.

La ville de Metz dispose d'une quarantaine d'engins pour déblayer la neige dans les rues © Radio France - Julie Seniura

La ville anticipe, les habitants le doivent aussi

François Grosdidier, le maire de Metz, l'affirme : ses équipes sont prêtes à dégainer au moindre flocon, mais les habitants doivent eux aussi se préparer et anticiper en cas d'épisode neigeux : "La responsabilité du déneigement des trottoirs incombe aux riverains. La Ville s'efforce de le faire pour les personnes isolées, âgées, handicapées, qui se sont signalées auprès du CCAS [centre communal d'action sociale, ndlr]. Mais sinon, c'est l'affaire des particuliers". Le maire insiste aussi sur la nécessité, en cas de neige, d'équiper sa voiture de pneus hiver, et de partir au travail un peu plus tôt le matin, pour anticiper les éventuels ralentissements, ce qui simplifie le travail des services municipaux.

Le maire de Metz, François Grosdidier, s'entretient avec un agent sur le point de faire sa tournée avec sa saleuse © Radio France - Julie Seniura

Les habitants qui ne sont pas en mesure de déneiger leurs trottoirs eux-mêmes peuvent se faire connaître auprès du CCAS de Metz dès maintenant, sans attendre un violent épisode neigeux, au 0800 571 572.