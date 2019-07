Pourquoi les orages de grêle sont-ils aussi intenses et répétés ?

France

Les images sont tout bonnement impressionnantes : des cultures criblées de trous, des pares-brises en morceaux, et des grêlons de la taille de balles de tennis. Des orages localisés et très violents se sont abattus sur le Centre-Est de la France ce weekend. Météo avait placé 23 départements en alerte orange. Des phénomènes qui pourraient se reproduire d'après les météorologues.

En cause : les températures caniculaires

Les orages se forment après un choc entre deux masses d'air, l'une chaude et l'une froide. Après les températures caniculaires de la fin du mois de juin (près de 48 degrés dans le Gard, 42 en Avignon, et plus de 38 de Lyon à la Rochelle), la masse chaude a rencontré une masse d'air plus froid venu du Nord et de l'Atlantique. Plus l'écart de température entre ces deux masses est élevée et plus le phénomène est violent. Et même s'il a plu, les précipitations n'ont pas suffit à diminuer les températures au sol. Résultat : une forte humidité et des orages violents à répétition.

À quoi s'attendre cet été ?

Pour certains météorologues comme Julien Manaval, ces orages de grêles sont semblables à ceux que subissent les États-Unis. Les phénomènes pourraient se reproduire de manière extrêmement localisée durant l'été. Même si la météorologie n'est pas une science exacte, les prévisionnistes tablent tout de même sur des températures dans les normales de saison pour cet été, et ils l'espèrent, avec des orages plus diffus et moins violents.

Ce lundi 8 juillet, sept départements sont placés en alerte orange aux orages.