Pourquoi la circulation est-elle compliquée sur le bord de mer et le tunnel Liautaud à Nice ce mercredi ?

L'état du tunnel Liautaud ce mercredi 18 janvier 2023, à cause de la houle

La houle a été forte cette nuit

Suite à une forte houle, la chaussée du tunnel Liautaud est inondée dans la première section. Vous ne pouvez pas prendre ce tunnel qui traverse Nice en sous-sol au niveau de l'entrée Max Gallo qui est fermée ce mercredi matin.

La chaussée est impraticable, les services d'intervention sont sur place.

ⓘ Publicité

Il est aussi déconseillé de circuler et de marcher sur la chaussée sud et le trottoir sud de la promenade des Anglais à Nice.

Ce mercredi matin il est conseillé de prendre la voie Mathis.

On fait la route ensemble sur France Bleu Azur et France 3 Côte d'Azur : Cliquez ICI pour écouter et participer à l'émission

Que dit la météo ?